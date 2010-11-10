-ABBAS'TAN ACİL TOPLANTI İSTEĞİ TEL AVİV (A.A) - 10.11.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kudüs ve Batı Şeria'da giderek genişleyen yerleşimler konusunu ele almak üzere BM Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını istedi. Abbas'ın Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyna, Kudüs veya Filistin topraklarının herhangi bir yerinde yerleşim inşaatlarının uluslararası kararlara aykırı olduğunu belirterek, Devlet Başkanının, bu konuda acil toplantı yapılması için Filistin Yönetimi'nin BM'deki gözlemcisine talimat verdiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, inşaat izinleriyle ilgili olarak, "Kudüs İsrail'in başkentidir. Bir yerleşim değildir" demesini de değerlendiren Rudeyna, büyükelçiliği Tel Aviv'de bulunan ABD dahil dünya ülkelerinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak görmediğini belirterek, Doğu Kudüs'ün (kurulacak) Filistin devletinin başkenti olduğunu kaydetti. Ebu Rudeyna, BM Güvenlik Konseyi ve genel kurulunca alınmış tüm kararların, Kudüs'ün yasa dışı olarak ilhak edildiğini doğruladığını da vurguladı.