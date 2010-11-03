-ABBAS: HAMAS İLE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK MANAMA (A.A) - 03.11.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, hükümetiyle rakip Filistinli grup Hamas arasındaki uzlaşma görüşmelerinin gelecek hafta Suriye'de yeniden başlayacağını duyurdu. Körfez ülkeleri turu için Bahreyn'de bulunan Abbas, kendisine bağlı El Fetih grubunun, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Hamas liderleriyle 9 Kasımda biraraya geleceğini ifade etti. Hamas'ın 2007 yılında Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iki taraf arasında yapılan görüşmeler başarısız olmuştu. El Fetih ile Hamas arasındaki anlaşmazlık noktalarının, güvenlik güçlerinin birleşmesi ve İsrail ile barışı da kapsayan ortak bir siyasi programa şekil verememe olduğu bildiriliyor.