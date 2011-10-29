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Dünya

Abbas'a ''müzakerelerden dön'' mesajı GAZZE (A.A)

29 Ekim 2011 00:19

-Abbas'a ''müzakerelerden dön'' mesajı GAZZE (A.A) - 28.10.2011- Hamas liderlerinden Mahmud Zahar, ''Hamas, Filistinli mahkumları nasıl özgürlüğe kavuşturduysa aynı şekilde tüm Filistin'i de özgürlüğe kavuşturacak ancak bunun yolu müzakere değil, direniş'' diye konuştu. İsrail ile varılan anlaşma sonrası Filistinli mahkumların özgürlüğe kavuşması Gazze'de kutlanmaya devam ediyor. Bugün de Gazze'nin kuzeyinde İsrail sınırı yakınlarında bir kutlama yapıldı.  Kutlamaya Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye, Hamas liderlerinden Mahmud Zahar'ın da aralarında olduğu yetkililer, serbest bırakılan bazı mahkumlar ve binlerce kişi katıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, alana at üzerinde ellerinde bayraklarla girdi. Mini bir de konser verilen kutlamada konuşma yapan Hamas liderlerinden Zahar, İsrail'e ''direnişe devam edeceğiz'', Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'a da ''müzakerelerden dön'' mesajı gönderdi. Bu tür kutlamaların İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinlilere de umut verdiğini kaydeden Zahar, ''Hamas diğer esirleri de bıraktırmak için aynı yoldan devam edecek. Sadece Filistin'i özgür bırakmayacağız onu tüm alanlar da geliştireceğiz. Bu topraklardaki işgal eninde sonunda sona erecektir. Bu da direniş ile gelecek, müzakereler ile değil'' dedi.

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