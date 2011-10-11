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Dünya

Abbas ve Sarkozy yakında bir araya gelecek BOGOTA (A.A)

11 Ekim 2011 09:31

-Abbas ve Sarkozy yakında bir araya gelecek BOGOTA (A.A) - 11.10.2011 - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy arasında gelecek günlerde Paris'te Filistin'in BM'de bağımsız devlet olarak tanınması talebiyle ilgili bir görüşme yapılacağını bildirdi. El Maliki, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yaptığı açıklamada, "Buradan aynı konuda Cumhurbaşkanı Sarkozy ile bir toplantı için Fransa'ya gideceğiz, çünkü Fransa Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi" dedi. Abbas ile BM Güvenlik Konseyi'nin daimi olmayan üyelerinden Kolombiya'yı ziyaret eden El Maliki, Sarkozy ile görüşmenin muhtemelen Perşembe ya da Cuma günü yapılacağını söyledi.

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