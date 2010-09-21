-ABBAS VE PERES BİRARAYA GELDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 21.09.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres New York'ta biraraya geldi. Diplomatik kaynaklar, Abbas ve Peres'in yıllık BM Genel Kurul görüşmeleri sırasında biraraya geldiğini belirtirken, görüşmenin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi. Abbas, geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da katıldığı görüşme Netanyahu'nun Kudüs'teki ikametgahında yapılmıştı. Görüşme, Filistin-İsrail doğrudan barış görüşmelerinin devamı olarak nitelendirilmiş ancak süreçle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.