-ABBAS VE NETANYAHU TELEFONLA GÖRÜŞTÜ TEL AVİV (A.A) - 04.12.2010 - Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'de 3 günü geride bırakan yangın felaketi vesilesiyle telefonla konuştular. İsrail Başbakanı Netanyahu, Abbas'ı bizzat arayarak, yangın söndürme çalışmalarına Filistin Yönetimi'nin verdiği katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti. Abbas da, yangında hayatını kaybedenler nedeniyle İsrail halkına başsağlığı dileklerini bildirdi, ayrıca gereken her şekilde yardıma hazır olduklarını vurguladı. Filistin Yönetimi, dün İsrail'e söndürme çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla 3 itfaiye aracı ve sivil savunma ekipleri göndermişti. İsrail Başbakanlığı da, iki liderin telefon görüşmelerine ilişkin benzer bir açıklamada bulundu. ''Sıcak ve dostça'' gerçekleştiği bildirilen telefon konuşmasında Netanyahu'nun Abbas'a ''komşuların daima birbirlerine yardımcı olması gerektiğini'' söyleyip, ayrıca yangınlara müdahale edecek söndürme uçakları alma kararını da aktardığı, bu uçakların, İsrail'in komşularına ve gerektiğinde Filistin Yönetimi'nin de ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade ettiği kaydedildi. Her iki liderin, geçen Eylül ayında, ABD Başkanı Barack Obama ile Washington'da bir araya gelmelerinin ardından bu yana ilk kez karşılıklı konuştukları sanılıyor.