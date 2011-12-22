-Abbas ve Meşal ikinci kez bir arada ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas lideri Halid Meşal, uzlaşma görüşmeleri için bir ay içinde ikinci kez bir araya geldi. Abbas'ın El Fetih hareketi heyetinin başkanı Azzam El Ahmed, liderlerin dün akşam Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştığını, geldikten kısa süre sonra görüşmelere başladığını belirtti. Taraflar, Mayıs ayında varılan tarihi uzlaşma anlaşmasının hükümlerinin yerine getirilmesinin yollarını görüşüyor. Liderlerin görüşmesinden önce heyetlerin, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiği 2007'da fonksiyonunu kaybeden Filistin Meclisi Yasama Konseyi'nin yeniden faal hale getirilmesini ele aldığı bildirildi. Bağımsız milletvekili Mustafa Barguti, Filistin Yasama Konseyi'nin Şubat ayının başında toplanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Barguti, Yasama Konseyi'nin toplanmasından önce gelecek ayın 15'inde Batı Şeria ve Gazze'deki meclis gruplarının bir toplantı yapacağını belirtti. Heyetlerin, önceki gün yaptığı görüşmede de yeni seçim komisyonu kurulması ve Mayıs anlaşmasında öngörüldüğü şekilde bağımsızlardan oluşan geçici hükümetin kurulması için takvim belirlemeye çalıştığı kaydedildi. Görüşmeler sırasında tarafların, mevcut başkan Hanna Nasır'ın başkanlığında 9 kişilik yeni bir Merkez Seçim Komisyonu kurulmasında mutabık kaldığı ifade edildi. Tarafların, iki konunun tartışılmasını ertelediği; bu konuların geçici hükümetin kurulması ve tarafların güvenlik güçlerinin birleştirilmesi meseleleri olduğu bildirildi. Abbas ve Meşal son olarak Kahire'de 24 Kasım'da bir araya gelmişti.