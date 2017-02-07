Abbas ve Hollande’dan İsrail’e eleştiri

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Salı günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından kabul edildi. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Abbas, İsrail'in Filistin topraklarındaki kaçak yerleşim yerlerini yasallaştırma planlarını eleştirerek, bunu Filistin halkına bir "saldırı” olarak nitelendirdi. Abbas, yeni yasanın "uluslararası hukuka karşı olduğunu” vurgulayarak, bunun "uluslararası topluma karşı bir meydan okuma” olduğunu söyledi.

Abbas, "biz barış istiyoruz… Ancak İsrail bu yaptıklarıyla, tek devlet temelinde ayrımcılık yolunda ilerliyor” şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da yaptığı açıklamada İsrail parlamentosu tarafından onaylanan kanun teklifini eleştirdi. Hollande, bu yasa İsrail Anayasa Mahkemesi tarafından da onaylandığı takdirde, işgal altındaki bölgelerin ilhak edilmesinin önünü açacağını ifade etti. Hollande, "İsrail hükümetinin bu metni geri çekebileceğine inanmak istediğini” dile getirdi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria topraklarında inşa edilmiş binlerce Yahudi yerleşimci konutunun yasallaştırılmasını öngören kanun teklifi Pazartesi günü İsrail parlamentosunda onaylanmıştı. Bu durumdan mağdur olan Filistinliler için tazminat ödenmesi veya başka bir yer gösterilmesi ise öngörülmemişti. Yasa, Fransa'nın yanı sıra Türkiye, İngiltere, İsrail, Ürdün ve Birleşmiş Milletler tarafından da eleştirlmişti.

Hollande ve Abbas yaptıkları görüşmede, Ocak ayının ortasında Paris'te yapılan Uluslararası Ortadoğu Barış Konferansı'nın sonuçları ele alındı. İsrail, Fransa'nın girişimi yapılan bu konferansı reddettiği için, toplantıya Filistin ve İsrail taraflarından temsilci katılmamıştı.

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AFP/AP/dpa, JD/BD