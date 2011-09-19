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Dünya

Abbas üyelik mektubunu cuma günü sunacak BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

19 Eylül 2011 23:31

-Abbas üyelik mektubunu cuma günü sunacak BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 19.09.2011 - Filistin'in, BM üyeliği için resmi talebi içeren mektubu, cuma günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, BM Genel Kurulu'na hitap ettikten sonra sunacağı bildirdi. Filistin'in BM gözlemcisi Riyad Mansur, Abbas ile BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon görüştükten sonra New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin liderinin 193 üyeli genel kurula konuştuktan sonra mektubu Ban'a vereceğini söyledi. Her aday ülkenin BM üyeliği için öncelikle Ban'a bir mektup sunması ve mektubunda barışçıl bir ülke olduğunu ve BM şartını kabul ettiğini beyan etmesi gerekiyor. Ban'ın mektubu incelemesi, daha sonra genel kuruldaki olası bir oylamadan önce başvurunun onaylanması gereken BM Güvenlik Konseyine göndermesi bekleniyor.  BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ABD, Filistin'in BM'ye üyelik başvurusunu veto edeceğini açıklamıştı.

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