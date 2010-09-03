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Dünya

ABBAS UYARDI WASHINGTON (A.A)

03 Eylül 2010 03:18

-ABBAS UYARDI WASHINGTON (A.A) - 02.09.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşaatlarına yeniden başlaması durumunda, görüşmelerin kesileceğini söylediği bildirildi. Görüşmelerin ikinci turu Şarm El Şeyh'te yapılması öngörülüyor. Filistinli yetkili Nebil Şaat, Abbas ve Netanyahu'nun yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamasında, "Abbas'ın, yerleşim birimi inşaatlarının durmaması halinde görüşmelere devam edemeyeceklerini Netanyahu'ya açıkça söylediğini" belirtti. Şaat, yerleşim birimi inşaatlarının kendileri için temel sorun olduğunu, bu konuda halen aralarında önemli fikir ayrılıkları bulunduğunu söyledi. Abbas ve Netanyahu'nun her iki haftada bir, biraraya gelmeyi kararlaştırdıklarını söyleyen Şaat, bir dahaki görüşmenin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da katılımıyla 14-15 Eylülde Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapılacağını belirtti. Şaat, Filistin ve İsraillilerin bu görüşmeye hazırlık niteliğinde, 6 eylülde Eriha'da biraraya geleceklerini de kaydetti. ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell de, İsrail ile Filistinlilerin doğrudan müzakerelerin ikinci turunu, 14-15 Eylülde yapmaya karar verdiklerini söylemişti. Mitchell, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun verimli bir görüşme yaptıklarını belirtmişti. Filistin ile İsrail arasındaki son doğrudan görüşmeler, 2008'in Aralık ayında kesilmişti. 

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