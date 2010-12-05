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Dünya

ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A)

05 Aralık 2010 11:15

-ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi ziyarette bulunmak üzere bugün Türkiye'ye geliyor.  Abbas, salı gününe kadar sürecek temasları çerçevesinde bugün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelecek. Filistin lideri, ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşecek. Filistin resmi haber ajansı Wafa'nın haberinde, Türkiye ve Yunanistan'ı kapsayan resmi ziyaretlerine bugün başlayacak olan Abbas'ın, temasları sırasında iki ülke ile Filistin arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ve bölgesel konuları ele alacağı bildirildi. Wafa, Abbas'ın salı günü Ankara'dan Atina'ya geçeceğini belirtti.

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