T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Abbas: Trump'ın yakında Filistin topraklarını ziyareti bekleniyor

Abbas ayrıca İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeye hazır olduğunu da ifade etti

29 Nisan 2018 20:30

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yakında" Filistin topraklarını ziyaret etmesinin beklendiğini söyledi.

Mahmud Abbas, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Trump'ın İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'daki Beytüllahim kentine "yakında yapacağı ziyareti dört gözle beklediklerini" ifade etti.

Söz konusu ziyaretin 23 Mayıs'ta olabileceği belirtiliyor.

Trump'ın Mayıs ayı içerisinde, başkanlığa gelmesinden bu yana yapacağı ilk dış ziyaret kapsamında gideceği ülkeler arasında İsrail de bulunuyor.

Filistin lideri, ABD'nin barış görüşmelerini yeniden başlatma çabaları kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Abbas, "(Trump'a) kendileri ile işbirliğine ve barışın tesisi için kendilerinin desteği altında İsrail Başbakanı ile buluşmaya hazır olduğumuzu ilettik" dedi.

Abbas geçen hafta içerisinde Washington'da Trump ile bir araya gelmişti.

Trump yine geçen hafta içerisinde başkan olarak yapacağı ilk dış ziyarette üç semavi dinin kutsal yerlerinin bulunduğu Suudi Arabistan, İsrail ve Vatikan'a gideceğini açıklamıştı.

Bu seyahatle ilgili açıklama sırasında, Trump'ın kıdemli danışmanlarından biri, başkanın Batı Şeria'ya da uğraması ihtimalini safdışı bırakmamış ancak bunun güvenliğin sağlanmasına ve Abbas'ın barış sürecine yönelik somut adımlar atmasına bağlı olduğunu söylemişti.

Trump, Orta Doğu barış sürecini yeniden başlatmak için yeni yollar geliştirmeye çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Donald TrumpAbbasFilistin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24