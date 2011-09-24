-Abbas teklifi reddedecek BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.09.2011 - Filistin lideri Mahmud Abbas, Ortadoğu Dörtlüsü'nün İsrail ve Filistin'e bir ay içinde bir araya gelerek barış görüşmelerine başlamak için bir gündem üzerinde anlaşmaları konusunda yaptığı teklifi reddedecek. Abbas, New York'tan Batı Şeria'ya giden uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortadoğu Dörtlüsü'nün teklifini hala incelediğini ancak teklifin, İsrail'in yerleşim birimleri inşasını durdurması veya müzakerelerin 1967 yılından önceki sınırlar üzerinde yürütülmesi talebi içermediğinden kabul edilemez olduğunu söyledi. Mahmud Abbas ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin, önümüzdeki haftalarda BM'ye yaptıkları tam üyelik başvurusunu dikkate almasını beklediğini kaydetti. Ortadoğu Dörtlüsü olarak bilinen Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD ve Rusya, yaptıkları ortak açıklamada, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinin 2012 sonuna kadar tamamlanacak şekilde başlaması için çağrı yapmıştı. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında yapılan görüşmeden sonra yapılan açıklamada, 3 ay içinde toprak ve güvenlik konularında kapsamlı tekliflerin sunulması ve 6 ay içinde de önemli ilerleme sağlanması isteniyordu. Açıklamada ayrıca, taraflardan 'kışkırtıcı' eylemlerden kaçınmaları tavsiye edildi ve dörtlünün temsilcilerinin "uygun bir zamanda" Moskova'da uluslararası bir konferans düzenleyerek gelişmeleri değerlendireceği bildirilmişti. Filistin'in bugün BM'ye yaptığı tam üyelik başvurusuna karşı çıkan İsrail ile ABD, Filistin devletinin sadece doğrudan görüşmeler yoluyla elde edilebileceğini savunuyor. ABD, başvurunun BM Güvenlik Konseyi'nde oylanması durumunda veto hakkını kullanacağını açıklamıştı.