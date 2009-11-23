Abbas seçimden önce istifa edebilir

24 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Ocak ayında yapılması beklenen başkanlık seçimlerinden önce istifa edeceği öne sürüldü.



Filistin basınında "iyi haber alan kaynaklara" atfen verilen haberlere göre Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütünün kendisini yeni dönem için de tek aday olarak gösterme kararına rağmen, aday olmama kararında ısrarlı ve istifa etmek için seçimlere kadar beklemek niyetinde değil.

İsrail'in Kanal 10 televizyonu ise Abbas'ın, İsrail ile yeniden görüşme masasına dönmesi yönünde Amerikan yönetiminin önerilerini reddettiğini bildirdi.

Habere göre, ABD yönetiminin önerileri arasında, güvenlik güçlerinin silahlarla donanımı, Kurban Bayramı öncesinde İsrail cezaevlerindeki 400 El Fetihli tutuklunun serbest bırakılması ve Filistin topraklarında A, B ve C olarak adlandırılan bölgelerde bazı iyileştirmeler de bulunuyor.

Abbas'ın bu önerileri reddetmesine karşılık, Kudüs'teki ABD Başkonsolosluğu ve Filistin Yönetiminin, Kudüs'teki yerleşim inşaatlarını gözlemlemek üzere bir komisyon oluşturdukları da belirtiliyor.



Seçimler ertelenecek iddiası

İsrail'in Jerusalem Post gazetesi ise farklı bir iddiayı gündeme getirdi. Gazete, Ramallah'tan adını vermediği Filistinli bir kaynağa dayanarak, Abbas'ın 24 Ocak için programlanan başkanlık ve genel seçimleri resmen iptal edeceğini söyledi.

Kaynak, Filistin Merkez Seçim Komisyonunun Gazze Şeridi'nde seçimleri hazırlamanın mümkün olmadığını belirterek, Abbas'a bu yönde tavsiyede bulundu.

Hamas, Gazze'de seçimlere izin vermeyeceğini açıklamıştı. Abbas'ın da Gazze olmaksızın seçimleri yapmanın mümkün olmadığı değerlendirmesine katıldığı belirtilirken, Filistinli kaynak, "Aynı zamanda İsrail'in de Kudüs'te Filistinlilerin seçime katılmasına izin vereceğinden emin değiliz" diye konuştu.

Abbas'ın seçimleri ertelerken, yeni bir tarih vermeyeceği de öne sürülüyor.