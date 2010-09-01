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Dünya

ABBAS SALDIRIYI KINADI WASHINGTON (A.A)

01 Eylül 2010 11:21

-ABBAS SALDIRIYI KINADI WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'da 4 İsrailli yerleşimcinin öldürüldüğü saldırıyı resmi ziyaret için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da kınadı. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın basın bürosundan yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı ve Filistin yönetiminin El Halil'de girişilen saldırıyı, ''İsrailli veya Filistinli olsun tüm sivillere yönelik saldırıyı reddetme ilkesinden hareketle kınadığı'' bildirildi. Hamas tarafından üstlenilen saldırının amacının sadece siyasi süreci baltalamak olduğu belirtilen açıklamada, bunun bir direniş eylemi olarak görülemeyeceği vurgulandı.   -ABD'DE KINADI- ABD'nin gözetiminde, Abbas ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında doğrudan görüşmelerin başlatılacağı sırada düzenlenen saldırı Washington tarafından da kınandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Hamas tarafından üstlenilen saldırının en sert ifadelerle kınandığı belirtilerek, İsrail ve Filistinliler, görüşmeler yoluyla bir barış sağlanabilmesi için ''sebatlı'' olmaya davet edildi.

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