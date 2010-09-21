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Dünya

ABBAS, PARİS'E GELİYOR PARİS (A.A)

21 Eylül 2010 23:48

-ABBAS, PARİS'E GELİYOR PARİS (A.A)- 21.09.2010 - Filistin Cumhurbaşkanı Mahmut Abbas, Ortadoğu barış görüşmelerindeki son durumla ilgili temaslarda bulunmak üzere pazar günü Paris'e geliyor. Abbas, pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından kabul edilecek.  İsrail'in, Batı Şeria'da yeni yerleşim birimi inşa edilmesini askıya almasıyla ilgili moratoryumu 26 Eylül tarihinden sonra  uzatmayacağını açıklaması, salı günkü toplantıyı zamanlama açısından önemli kılıyor.  Abbas, İsrail'in bu kararından vazgeçmemesi halinde, barış görüşmelerinin devam etmeyeceği uyarısında bulunmuştu.

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