Abbas: Önceki yönetimin anlaşmalarını tanıyın

Filistin lideri Abbas, Hamas ve İsrail'e önceki Filistin yönetiminin anlaşmalarını tanıma çağrısı yaptı.





Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın yeni ulusal birlik hükümetinde yer alması gerektiği görüşünü yinelerken, Hamas'ın daha önce İsrail ile yapılan anlaşmaları kabul etmesini umduğunu söyledi.



Norveç'in başkenti Oslo'da temaslarda bulunan Abbas, Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Filistin'de önceki birlik hükümetinin başarısız olma nedenlerinden birinin, İsrail ile ABD gibi önemli güçlerin Hamas'ın yer aldığı bir koalisyonu tanımayı reddetmesi olduğunu hatırlatarak, yeni birlik hükümetinin tüm taraflarca kabul edilip tanınması gerektiğini açıkladı.



Mahmud Abbas, ayrıca Kahire'de Filistinli gruplar arasında yapılacak görüşmelerin, Hamas'ın önceki Filistin yönetiminin İsrail ile vardığı anlaşmaları kabul etmesine yol açacağı ümidinde olduğunu söyledi. Abbas, bir hükümet kurulduğunda önceki hükümetin yükümlülüklerine uyması ve saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.



İsrail'de de Likud lideri Binyamin Netenyahu başkanlığında kurulması beklenen yeni hükümetin mevcut anlaşmaları kabul edeceğini umduğunu ifade eden Abbas, bunun da başarılı müzakereler için İsrail hükümetinin alması gereken tavır olduğunu belirtti.

