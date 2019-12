-ABBAS, NETANYAHU İLE GÖRÜŞÜYOR TEL AVİV (A.A) - 15.09.2010 - İsrail ve Filistinliler arasında dün Mısır'ın Şarm El Şeyh beldesinde yapılan doğrudan barış görüşmelerinin devamı olarak nitelendirilen görüşmeler Kudüs'te başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un baş başa görüşmesiyle başlayan toplantıya Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise yaklaşık bir saat sonra katıldı. Abbas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun göreve başladığından bu yana ilk kez Kudüs'te Netanyahu ile bir araya geliyor. Görüşme öncesi her üç lider foto muhabirlerinin karşısına birlikte çıktı ve el sıkıştı. Binyamin Netanyahu, ''bir gelişme olup olmadığı'' yönündeki soru üzerine ''Üzerinde çalışıyoruz. Yapılacak çok iş var'' dedi. Clinton ve Abbas ise açıklama yapmadı. Kudüs'teki görüşmelerin gelecek hafta New York'ta ABD Başkanı Barack Obama'nın sponsorluğunda devam etmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Netanyahu ile görüşmesi öncesi İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le bir araya gelmiş, ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve sonrasında Savunma Bakanı Ehud Barak'la görüşmüştü. Lieberman'a yakın kaynaklar, toplantının iyi bir atmosferde yapıldığını söylemekle yetindi. Netanyahu'nun İsrail'de cuma günkü Yom Kippur (Kefaret Günü) tatilinden sonra muhtemelen pazar günü New York'a hareket etmesi öngörülüyor. Netanyahu'nun ABD eski başkanlarından Bill Clinton tarafından Birleşmiş Milletler'de düzenlenen toplantıya katılması bekleniyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da BM Genel Kurulu çalışmalarına paralel olarak düzenlenen bu toplantıya katılacağı bildirildi. Netanyahu'nun ABD'ye gitmesi halinde pazartesi veya salı günü Washington'da ABD Başkanı Barack Obama'yla bir araya gelmesi de öngörülüyor. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un yarın sabah Ramallah'ta Abbas ile yapılacak görüşmenin ardından Ürdün'e gideceği açıklandı. Clinton, Amman'da Kral Abdullah ile Ortadoğu barış çabalarındaki son gelişmeleri değerlendirecek.