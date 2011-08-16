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Dünya

Abbas: Müzakerelere döneceğiz SARAYBOSNA (A.A)

16 Ağustos 2011 19:54

-Abbas: Müzakerelere döneceğiz SARAYBOSNA (A.A) - 16.08.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkesinin 20 Eylül'de BM üyesi olmak için yapacağı başvuruyla ilgili olarak, ''BM'den çıkan sonuç ne olursa olsun yine müzakerelere döneceğiz'' dedi. Abbas, Bosna-Hersek'e yaptığı ziyaretin son gününde düzenlediği basın toplantısında, BM üyesi olan ülkelerin arasına katılmanın Filistin açısından çok önemli olduğunu belirterek, ''Bizim için önemli olan sınır güvenliği ve Filistin konusunun çözülmesidir'' diye konuştu. Ülkesinin BM'ye katılması yönündeki başvuruyu BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a vereceklerini ifade eden Abbas, şunları kaydetti: ''Zaten Filistin'i tanıyan 122 ülke mevcuttur. Bu rakam da resmi bir veridir. Filistin'in BM üyesi olması gerekir. BM'ye birçok ülkenin desteğiyle gidiyoruz. Filistin, hiçbir ülke ile çatışmak istemiyor. Biz BM'deki oylamanın öncesi ve sonrasında müzakereler yanlısıyız. BM'den çıkan sonuç ne olursa olsun yine müzakerelere döneceğiz. Filistin, bölgesindeki ülkelerle çatışma istemiyor ve aynı zamanda BM'ye girmek istiyor. Bunun yanı sıra AB ve bütün dünyadaki ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak isteriz.'' BM'nin Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirilmesi planlanan Filistin meselesi için ABD'nin veto edebileceğini ifade eden Mahmud Abbas, ''Böyle birşey de olabilir. Biz Amerika'yı boykot etmek istemiyoruz. Onlarla (ABD) ve Avrupa ülkeleriyle de işbirliğine devam edeceğiz, çatışmalara girmeyeceğiz'' dedi. -Suriye'deki olaylar- Abbas, Suriye'deki olaylar kapsamında, Filistinli mültecilerin de bulunduğu bir kampa saldırıldığına yönelik bilgiler aldığını ifade ederek, ''Bu saldırılarda mülteciler hedef alındı. Bu saldırılara ilişkin Suriyeli yetkililerden açıklama bekliyoruz. Filistin'deki yetkililer de konuyu araştırıyor'' diye konuştu. Mahmud Abbas, Bosna-Hersek'in tutumunun kendisine sorulması üzerine, Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri arasında Filistin konusunda BM'nin Genel Kurul veya Güvenlik Konseyi'nde kullanılacağı oyla ilişkin anayasa gereği uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu bildiğini, ancak Konseyin her 3 üyesinden de olumlu cevap duyduklarını ifade etti.

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