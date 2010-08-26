-ABBAS: MÜZAKERELER TARİHİ ŞANS RAMALLAH (A.A) - 26.08.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile doğrudan müzakerelerin barışa ulaşmak için ''tarihi şans'' olduğunu söyledi. Abbas, Filistin'deki diplomatik misyon temsilcilerine verdiği resepsiyonda, ''Barışa ulaşmak için tarihi bir şans mevcut'' dedi ve İsrail hükümetini ''bu tarihi şansı'' kaçırmamaya davet etti. Bu bağlamda Yahudi yerleşim birimi inşasının durdurulması talebinin de, 2003'te oluşturulan barış planı olan yol haritasından yola çıkılarak uluslararası toplum tarafından geldiğini vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günkü açıklamasında, ''Filistinlilerle barışa ulaşmanın zor ama mümkün olduğunu'' söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 20 Ağustosta, İsrail ile Filistinlilerin 2 Eylülde doğrudan görüşeceğini duyurmuştu.