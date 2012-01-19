-Abbas, Merkel ile görüştü BERLİN (A.A) - 19.01.2012 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Berlin'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Başbakanlıkta yaklaşık 1 saat süren görüşmeden sonra Abbas ve Merkel ortak bir basın toplantısı düzenledi. Merkel, İsrail ile Filistinli yetkililerin Ürdün'de sürdürdüğü görüşmelerin önemli olduğunu, şu ana kadar görüşmelerde bir ilerleme sağlanamadığını, ilerleme olması için kendilerinin de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Tarafları görüşmelerde ilerleme sağlanması için cesaretlendirmek istediklerini belirten Merkel, bu nedenle Filistin'e teknik yardım yapacaklarını da ifade etti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı da kesin tavır sergilenmesi gerektiğini, BM'den de bu yönde bir karar çıkması gerektiğini kaydeden Merkel, "Esad'ın tutumu barışı getirmeyecek" dedi. Avrupa ülkelerinin Filistin'in bağımsızlığını kabul etmediğinin hatırlatılması üzerine de Merkel, bunun önemli olmadığını, önemli olanın barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması olduğunu ifade etti. Görüşmelerin başarısız kalması durumunda ne gibi önlemler alacaklarının sorulması üzerine de Merkel, bu tür spekülatif sorulara genel olarak yanıt vermediğini, bugüne kadar görüşmelerin birçok kez başarısız kaldığını, ne yapacaklarına daha sonra karar verebileceklerini sözlerine ekledi. Abbas da, Almanya'nın kendilerine her türlü desteği verdiğini belirterek, Almanya'nın hem İsrail'in, hem de Filistinlilerin dostu olması sebebiyle görüşmelerin başarıya ulaşmasında önemli rol oynayabileceğini söyledi. Bölgedeki gelişmeler hakkında Merkel'e bilgi verdiğini ve görüşmede İsrail'in yerleşim politikasını da ele aldıklarını ifade eden Abbas, İsrail askerlerinin camilere ve insanlara da saldırdığını, İsrail'in bu politikasını sürdürmesinin sorunun çözümünü zorlaştırdığını kaydetti. Arap ülkelerindeki gelişmeleri de değerlendirdiklerini belirten Abbas, Mısır'da yaşanan değişimin önemli bir müttefik olarak Filistin davasını olumsuz yönde etkileyip etkilemeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık da, Filistin davasının herhangi bir ülkedeki değişiklikten dolayı etkilenmeyeceğini söyledi. Almanya'nın, Filistin'in bağımsızlığını tanımama kararı konusunda ne düşündüğünün sorulması üzerine de Abbas, Almanya'dan büyük destek gördüklerini, bu nedenle Almanya'nın bu konudaki kararına da saygı duyduklarını söylemekle yetindi.