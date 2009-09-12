Abbas Kaddumi'yi görevden aldı

Kaddumi, El Fetih'in Ağustos ayındaki kongresinden önce, Abbas'ı, Filistin lideri Yaser Arafat'ın İsrail ve ABD'nin işbirliğiyle öldürülmesi komplosuna karışmakla suçlamıştı.

Abbas, Tunus'ta yaşayan Kaddumi'nin görevini üstlendi.

El Fetih kongresinden sonra FKÖ yürütme kurulu üyelerinde de yeni düzenlemeler yapıldı, örgüt içinde görev dağılımı belirlendi. Buna göre, Yaser Abid Rabbo yürütme kurulu sekreterliği görevine yeniden getirildi.

Merkez komite üyelerinden Saib Erekat, görüşmelerle ilgili bölümün başkanlığına, El Fetih merkez komitesine seçilemeyen Ahmed Kurey, bağımsız üye olarak Kudüs sorunlarıyla ilgili bölümün başkanlığına yeniden getirildi.

Filistinli tanınmış siyasetçilerden Hanan Aşravi, FKÖ merkez konseyinin kültür ve medya sorumlusu oldu. Gazze'deki El Fetih liderlerinden, FKÖ merkez komite üyesi Zekeriya El Aga ise mültecilerden sorumlu olacak.

Kaddumi daha önce kongrede alınan kararları tanımayacağını bildirmişti.