Abbas: İsrail ile diyalog sürmeli

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, El Fetih'in parti kongresindeki konuşmasında İsrail ile diyaloğun sürdürülmesinden yana olduğunu söyledi. Ramallah'taki kongrede bin 400 delegeye hitaben bir konuşma yapan Abbas ‘İsrail'e uzattıkları barış elini çekmeyeceklerini' ifade etti.

81 yaşındaki El Fetih lideri, "İsrail halkına 'uluslararası kararlar doğrultusunda barış istiyoruz ancak hükümetiniz istemiyor' diyoruz” şeklinde konuştu. Mahmud Abbas Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin illegal olduğunu sözlerine ekledi.

Filistinliler ve uluslararası camia açısından barış önündeki en büyük engeli Batı Şeria'ya 600 bin Yahudi'nin yerleştirilmiş olması teşkil ediyor. Yeniden parti başkanlığına seçilen Mahmud Abbas iki devletli çözüm planını desteklediklerini dile getirdi.

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DW, dpa/AG, BK