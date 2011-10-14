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Dünya

Abbas: İsrail Batı Şeria'da yerleşim yeri inşasına son versin PARİS (A.A)

14 Ekim 2011 18:55

-Abbas: İsrail Batı Şeria'da yerleşim yeri inşasına son versin  PARİS (A.A) - 14.10.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim yeri inşasına son vermesi halinde barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abbas, İsrail devletinin, Batı Şeria'da yerleşim yeri inşası konusundaki tutumunda bir değişiklik görülmediğini bildirdi. Yeni yerleşim yerlerinin inşası için son iki haftada İsrail yönetimi tarafından yeni ihaleler açıldığını hatırlatan Abbas, bu durumun bile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barış istemediğini ortaya koyduğunu söyledi. Abbas, İsrail'in, 1967'deki sınırları tanımasının ve iki devletli çözüm ilkesinin de Filistin tarafının masaya dönmesi için öne sürdüğü şartlar olduğunu sözlerine ekledi.

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