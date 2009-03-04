Abbas, İran'ın tutumundan rahatsız

Filistin Devlet Başkanı Abbas, "İran'a içişlerimize karışmaktan vazgeçmesi mesajını gönderiyoruz" dedi.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, "İsrail'in Kudüs'teki Filistinlilere ait evleri yıkmasının, Orta Doğu barış çabalarına yardımcı olmadığını" söyledi.



Clinton, Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ortak basın toplantısında, İsrail'in Filistinlilerin evlerini yıkmasının, İsrail hükümetinin "yol haritası" barış planına ilişkin verdiği sözlere de aykırı olduğunu vurguladı. Clinton, konuyu gelecek haftalarda işbaşına gelecek İsrail hükümetiyle yapacakları görüşmelerin gündemine taşıyacaklarını kaydetti.



İsrail hükümetinin, Kudüs'ün doğusunda bulunan Filistinlilere ait onlarca evin, kanunsuz inşa edildiği gerekçesiyle yıkılması yönünde ilgili makamlara son birkaç gün içinde verdiği talimatlara itiraz eden Filistinliler, İsrailli yetkililerden ev inşa etmek için gerekli izni alamadıklarını ve evlerin yıkılması planlarının, İsrail'in ihtilaflı Kudüs kenti üzerindeki kontrolünü

belirginleştirmesinin bir aracı olduğunu ileri sürüyor.



Abbas da ortak basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçiren Hamas'ın müttefiki İran'ı eleştirdi. İran'ı Filistinlilerin içişlerine karışmakla suçlayan Abbas, "İran'a içişlerimize karışmaktan vazgeçmesi mesajını gönderiyoruz. İran, Filistinliler arasında bölünmeyi derinleştirmek amacıyla müdahalede bulunuyor" dedi.

