-ABBAS: HÜKÜMETİ FESHETMEKTEN SÖZ ETMEDİK ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin hükümetini feshetmeye ilişkin herhangi bir şey dile getirmediklerini, barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması halindeyse 5-6 seçenekleri daha olduğunu, bunların başında da dünya devletlerine yönelip Filistin devletinin tanınmasını sağlamanın geldiğini belirtti. Abbas, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çankaya Köşkü'nde düzenlenen ortak basın toplantısında, Filistin meselesinin Türkiye'nin en çok önem verdiği meselelerin başında geldiğinden emin olduklarını söyledi. Bugüne kadar İsrail ile barış görüşmelerinin yeniden başlamasına yönelik kesin bir bildirim almadıklarını vurgulayan Abbas, başta Kudüs olmak üzere Filistin'deki Yahudi yerleşimlerinin durdurulmasına ilişkin herhangi bir belirtinin de bulunmadığını ifade etti. Abbas, "Bu yerleşimler durdurulmazsa biz de barış görüşmelerini sürdüremeyiz. Barış görüşmeleri yeniden başlamazsa, elimizde 5-6 diğer seçenek var. Bu seçeneklerimizi hem zatıalinize hem Amerika'ya hem Arap ülkelerine bildirmiş durumdayız. Barış görüşmeleri yeniden başlamazsa, biz de bu seçeneklerimizi uygulamaya geçeceğiz" diye konuştu. Filistin'de ulusal bir uzlaşının sağlanması konusundaki görüşlerini de dile getiren Abbas, ulusal birlik sağlanmadan Filistin halkının sorununun çözüme bağlanmasının mümkün olmadığını söyledi. -BREZİLYA VE ARJANTİN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIDI- Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Abbas, "ABD'nin arabuluculuğundaki İsrail ile yürüttükleri barış görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması durumunda ellerindeki başka seçeneklerin ne olduğu ve bu seçenekler arasında Filistin yönetimini feshetmenin de yer alıp almadığı" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti: "Esasında biz, Filistin hükümetini feshetmeye ilişkin herhangi bir şey dile getirmedik. Fakat barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanırsa 5-6 seçeneğimiz var. Bunların başında dünya devletlerine yönelip Filistin devletinin tanınmasını sağlamak geliyor. Dün ve önceki gün, önce Brezilya sonra Arjantin, Filistin devletini tanıdı. Bu görüşmelerde başarılı olmazsak, seçeneklerimizi peyderpey uygulamaya sokacağız. Temennimiz odur ki, zor seçeneklere mecbur kalmayalım."