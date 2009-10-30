Abbas: Hamas'la uzlaşmaya hazırız

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin denetimini elinde bulunduran Hamas ile uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen "Uluslararası Kudüs Forumu"na katılan Abbas, yaptığı açıklamada, "Bölünmeye ve anlaşmazlığa son vermek için elimizi Hamas'a uzattık, çünkü vatanın çıkarı çok daha önemli" dedi.

"Hamas'a bize doğru bir adım atmaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuşan Abbas, Kahire'deki uzlaşma görüşmelerinde başarısız olunmasının sorumlusunun Hamas olduğunu ifade etti.

Abbas, 4 gün önce, Filistin'de genel ve başkanlık seçimlerinin planlandığı şekilde yapılacağını, seçim kararında geri dönüş olmayacağını açıklamıştı.

Hamas, Abbas'ın 24 Ocak 2010'da seçimlerin yapılması kararına tepki göstermiş ve El Fetih ile aralarındaki uzlaşma görüşmelerinin tamamen durduğunu bildirmişti.

Hamas liderlerinden Salah El Bardavil, "Hamas uzlaşma istiyor, ama Abbas'ın koşullarıyla değil. Abbas, direnişi ortadan kaldırmak istiyor" diye konuşmuştu.

