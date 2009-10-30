T24 LogoT24 Logo
Dünya

Abbas: Hamas'la uzlaşmaya hazırız

30 Ekim 2009 10:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin denetimini elinde bulunduran Hamas ile uzlaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen "Uluslararası Kudüs Forumu"na katılan Abbas, yaptığı açıklamada, "Bölünmeye ve anlaşmazlığa son vermek için elimizi Hamas'a uzattık, çünkü vatanın çıkarı çok daha önemli" dedi.

"Hamas'a bize doğru bir adım atmaları çağrısında bulunuyoruz" diye konuşan Abbas, Kahire'deki uzlaşma görüşmelerinde başarısız olunmasının sorumlusunun Hamas olduğunu ifade etti.

Abbas, 4 gün önce, Filistin'de genel ve başkanlık seçimlerinin planlandığı şekilde yapılacağını, seçim kararında geri dönüş olmayacağını açıklamıştı.

Hamas, Abbas'ın 24 Ocak 2010'da seçimlerin yapılması kararına tepki göstermiş ve El Fetih ile aralarındaki uzlaşma görüşmelerinin tamamen durduğunu bildirmişti.

Hamas liderlerinden Salah El Bardavil, "Hamas uzlaşma istiyor, ama Abbas'ın koşullarıyla değil. Abbas, direnişi ortadan kaldırmak istiyor" diye konuşmuştu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24