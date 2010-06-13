Abbas 'Gazze ablukası'nın kalkmasına karşı mı?

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Amr Musa: Gazze ablukası kalkmalı

Gazze'ye yardım getiren Cezayir konvoyuna Mısır'dan izin

Avrupalı gözlemciler eşliğinde Gazze'ye gemiler

Mısır, Refah sınır kapısından Gazze'ye yardım getiren bir Cezayir konvoyuna izin verdi.İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Abbas'ın bu sözleri, Obama ile çarşamba akşamı Beyaz Saray'daki görüşmesinde dile getirdiğini iddia etti.Gazetenin, Avrupalı diplomatlara dayandırdığı haberinde, Abbas'ın "Gazze Şeridi'ne sınır geçişlerinin açılması ve ablukanın kolaylaştırılmasına ihtiyaç bulunduğunu, ancak bunun Hamas'ı güçlendirmeyecek yollarla yapılması gerektiğini" söylediği kaydedildi.Haberde, görüşmede Abbas'ın üzerinde durduğu noktalardan birinin, İsrail tarafından bölgeye denizden uygulanan ablukanın şu aşamada kaldırılmaması gerektiği olduğu belirtildi.Avrupalı diplomatlara göre, Mısır da İsrail'e, ABD ile Avrupa Birliği ülkelerinin Gazze limanına gidip gelen gemileri incelemenin zorluğu nedeniyle deniz ablukasının kaldırılmasına karşı olduklarını net bir şekilde ifade etti.İddia çerçevesinde Abbas, ablukanın hafifletilmesine yönelik uygulamaların çok dikkatli ve aşama aşama yapılmasını, bunun Hamas için bir zafer olarak algılanmasına meydan verilmemesini istedi.Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin desteklenmesi, daha fazla mal ve ürün, insani yardımlar ile Gazze'nin yeniden imarı için inşaat malzemelerinin girişine izin verilmesi yönünde İsrail'e baskı yapılmasını isteyen Filistin lideri, bu yardımların kara ve deniz ablukasının kaldırılmasını içermeyen diğer yollarla yapılması gerektiğini belirtti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği'nin Orta Doğu Temsilcisi Tony Blair ile cuma günü görüşmüş ve ikili, ablukanın nasıl yumuşatılacağı üzerinde yoğunlaşmıştı.Bu toplantıda Netanyahu ve Blair'in ablukaya yönelik politikanın değiştirilmesi, ancak bunun dikkatli ve farklı bir şekilde yapılması gerektiği üzerinde mutabık oldukları belirtilmişti.Görüşmelerle ilgili bir kaynak, "Ablukanın yumuşatılmasına yönelik, Hamas'ın puan toplamasına neden olacak açıklamalardan kaçınılması gerektiği üzerinde görüş birliği içinde olunduğunu" dile getirmişti.Yaklaşık 4 yıldır abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Arap ülkelerinden gelen en yüksek düzeydeki yetkili olan Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, bugün 12 saatliğine ziyaret ettiği Gazze'ye geçişinden önce Refah sınır kapısında bir açıklama yaptı. Musa, tüm dünyanın Gazze'ye uygulanan ablukaya karşı, Kudüs ve Filistin topraklarında olan bitene karşı Filistin halkının arkasında olduğunu söyledi.Gazze'yi ziyaretinden ve Gazzeliler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Musa, konuşmasında Filistinliler arasında birlik üzerinde durdu. El Fetih ile Hamas arasındaki birlik konusunun önemli ve temel bir mesele olduğuna işaret eden Musa, "Her Arap gibi, herkesi bir arada ve tek hedef doğrultusunda birleşen kardeşler olarak görmek arzumdur" dedi.Musa, Gazze'ye daha önce Yaser Arafat döneminde geldiğini hatırlattı.Mısır plakalı bir araç ve Mısır güvenlik kuvvetleri ile birlikte Refah'a gelen Amr Musa, burada Hamas hükümetinin Sağlık Bakanı Bessam Naim, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Yusuf tarafından karşılandı. Karşılamada Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı, bağımsız milletvekili Cemal El Hudari, El Fetihli milletvekili Zekeriye El Aga ve diğer milletvekillerinin yanı sıra, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de yer aldı.Mısır, Refah sınır kapısından Gazze'ye yardım getiren bir Cezayir konvoyuna izin verdi.Gazze yardım gemilerine yönelik İsrail saldırısının hemen ardından Mısır'ın Refah sınır kapısını iki hafta kadar önce açmasına karşın, Gazze'deki yetkililer Cezayir yardım konvoyunun bölgeye sokulmadığını bildirmişlerdi.Cezayir'de bir dernek tarafından Gazze'ye dayanışma amacıyla gönderilen ilaç ve gıda ile birlikte gelen 16 kişilik heyette, 3 parlamento mensubu ve diğer yetkililer bulunuyor.Mısırlı yetkililerin sadece 3 parlamenterin girmesine izin verdiği, ancak yardıma engel olduğu, Cezayir heyetininse yardımlarla birlikte girmekte ısrarlı olduğu belirtilmişti.Öte yandan, Gazze'deki Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı ve bağımsız milletvekili Cemal El Hudari, Gazze limanının Avrupalıların gözetiminde faaliyet göstermesini öngören bir plan hazırladı.El Hudari'nin planında, Ramallah'taki Filistin yönetimiyle Yunanistan arasında bir anlaşma yapılarak, Gazze'ye gönderilen yardım ve ticari malların Yunan limanlarından birinden gemilere yüklenmesi ve önce Avrupalılar tarafından kontrol edilmesi öngörülüyor.Cemal El Hudari'nin söz konusu planını Mısır, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze'deki fiili hükümetin Başbakanı İsmail Haniye'ye sunduğunu bildirildi.El Hudari, "Plan, Filistin yönetimi ile Avrupa Birliği arasındaki geçiş noktalarıyla ilgili anlaşmanın, Gazze limanını da kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyor. Buna göre AB gözlemcileri, gemilere yüklenen malları inceleyerek kontrol edecek, ayrıca yine AB gözlemcilerinden oluşacak bir ekip gelen gemilere, herhangi bir başka madde yüklenmediğinden emin olunması için Gazze'ye kadar eşlik edebilecek" dedi.