-ABBAS: ''FİLİSTİNLİLER BM KONUSUNDA KARARLI'' RAMALLAH (A.A) - 27.06.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin Eylül'de BM'ye tam üyelik başvurusunda kararlı olduğunu söyledi. Abbas, dün Ramallah'ta Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve El Fetih yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, ''BM'ye gitme kararımızın bir taktik, bir manevra olduğunu düşünenlen var elbette. Ama bizler bunun müzakerelerin başarısızlığı halinde kaçınılmaz bir önlem olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar İsrail ile uluslararası kararlar, yerleşim birimlerinin durdurulması ve iki devletli çözüm temelinde barış müzakerelerinin yeniden başlaması için kabul edilebilir siyasi bir plan yok. Biz de uluslararası bir örgüt olan BM'ye tam üye statüsü elde etmek amacıyla gitmeye karar verdik'' dedi. ABD ile Almanya, İtalya gibi İsrail müttefiki ülkeler böyle bir girişime karşı olmakla birlikte, Fransa ve İspanya gibi diğerleri bu seçeneği açık tutuyor. Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, dün akşamki açıklamasında, Temmuz'da Ortadoğu Dörtlüsü'nün ABD'de toplanabileceğini söylemişti. Filistinli başmüzakereci Saeb Erakat da dünkü açıklamasında, BM'de tanınma talebinin barış sürecini baltalamadığını, tersine tamamladığını belirtti ve ''uluslararası toplumun 1967 sınırlarındaki bir Filistin devletini tanıma zamanının geldiğini'' kaydetti. FKÖ ve El Fetih liderleri, toplantıda ayrıca Hamas ile uzlaşmayı da masaya yatırdı. Abbas, Gazze'ye gidip Hamas ile uzlaşmayı ele almaya kararlı olduklarını da belirterek, ''Uzun zamandır Gazze'ye gideceğimi söylüyorum, şimdi de tekrarlıyorum, Gazze'ye gitmeye kararlıyım ve bu herkes için sürpriz olacak'' ifadesini kullandı.