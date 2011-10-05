T24 LogoT24 Logo
Dünya

Abbas destek arayışında TEL AVİV (A.A)

05 Ekim 2011 14:49

-Abbas destek arayışında TEL AVİV (A.A) - 05.10.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin BM'de tam üye olarak tanınması için Güvenlik Konseyi'nde yapılacak oylama öncesinde, üyelik tasarısına destek çabaları çerçevesinde Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri turuna başlıyor. Filistinli kaynaklara göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan ve temaslarını burada yoğunlaştıran Abbas, yarın Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir konuşma yapacak. Abbas'ın cuma günü Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği, ertesi günü de El Salvador'a geçeceği bildirildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın pazar günü ise Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kolombiya'ya varması bekleniyor. Abbas'ın bu ülkedeki 2 günlük ziyaret takvimi sırasında Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve diğer yetkililerle görüşmesinde, Kolombiya'yı Filistinlilerin tasarısına olumlu oy kullanması için iknaya çalışacağı belirtiliyor. Kolombiya, Abbas'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Filistinlilerin bir devlet olma hakkına destek verdiklerini söylemekle birlikte bunun iki taraf (İsrail ve Filistin) arasında bir anlaşmayla olmasını umduğunu dile getirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24