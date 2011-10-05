-Abbas destek arayışında TEL AVİV (A.A) - 05.10.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin BM'de tam üye olarak tanınması için Güvenlik Konseyi'nde yapılacak oylama öncesinde, üyelik tasarısına destek çabaları çerçevesinde Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri turuna başlıyor. Filistinli kaynaklara göre, Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan ve temaslarını burada yoğunlaştıran Abbas, yarın Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir konuşma yapacak. Abbas'ın cuma günü Dominik Cumhuriyeti'ne gideceği, ertesi günü de El Salvador'a geçeceği bildirildi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın pazar günü ise Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelerinden Kolombiya'ya varması bekleniyor. Abbas'ın bu ülkedeki 2 günlük ziyaret takvimi sırasında Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve diğer yetkililerle görüşmesinde, Kolombiya'yı Filistinlilerin tasarısına olumlu oy kullanması için iknaya çalışacağı belirtiliyor. Kolombiya, Abbas'ın ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Filistinlilerin bir devlet olma hakkına destek verdiklerini söylemekle birlikte bunun iki taraf (İsrail ve Filistin) arasında bir anlaşmayla olmasını umduğunu dile getirmişti.