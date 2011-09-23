-Abbas: BM Filistin'i bir devlet olarak tanımalı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Güvenlik Konseyi'nin, Filistin'in BM'ye yaptığı başvuruyu kabul etmesini istedi. Abbas, Genel Sekreter Ban Ki-mun'a Filistin'in tam üyelik başvuru mektubunu sunduktan sonra 193 devletin temsil edildiği BM Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşmada, BM'nin Filistin'i artık bir devlet olarak tanıması gerektiğini söyledi. ''İsrail hükümetine ve İsrail halkına barış yapmak için elimizi uzatıyoruz'' diyen Abbas'ın konuşması sık sık salondan gelen alkışlarla kesildi. ''Halkımız barışçıl direnişini sürdürecek'' diye konuşan Abbas, İsrail'in yerleşim politikasının iki devletli çözüm şansını mahvedeceğini, bu politikanın Filistin Otoritesinin yapısını ve hatta varlığını da tehdit ettiğini ifade etti. Abbas konuşmasında, BM Güvenlik Konseyinin başvurularını kabul etmelerini de isteyerek, Genel Sekretere sunduğu başvuru mektubunun kopyasını havaya kaldırarak salondakilere gösterdi ve yine büyük alkış aldı. -Abbas BM Genel Kurulun alkışlarla girdi- Abbas, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu yaptıktan sonra konuşma yapmak için geldiği BM Genel Kurulu salonuna alkışlarla girdi. Bazı ülkelerin delegeleri de ayağa kalkarak kendisini alkışladı. Abbas'ın BM Genel Kurulundaki konuşması günlerdir bekleniyordu. Mahmud Abbas'ın konuşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Genel Kurul salonunda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte dinledi.