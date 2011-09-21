-Abbas başvuruyu cuma yapacak NEW YORK (A.A) - 21.09.2011 - 66. dönem BM Genel Kurulu genel görüşmeleri nedeniyle New York'ta bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın cuma günü Genel Sekreter Ban Ki-mun'a Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinde bulunan resmi mektubu sunacağı bildirildi. BM Genel Kurulu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Abbas'ın bugün 66. dönem BM Genel Kurul Başkanı Abdülaziz El Nasır ile görüştüğü ve görüşmede Filistin'in BM'de tanınma girişiminin ele alındığı belirtildi. Buna göre Abbas cuma günü Genel Sekreter Ban'a, Filistin'in 193 üyeli BM Genel Kurulu'na tam üye olmak istediğini belirten resmi bir mektup sunacak. Abbas'ın görüşmede El Nasır'a, Genel Sekreter Ban'ı konuyla ilgili olarak bilgilendirdiğini belirterek Genel Sekreter Ban'ın da kendisine resmi mektubu BM Güvenlik Konseyi'ne göndereceğini söylediği bildirildi. Abbas'ın BM Genel Kurulu'na cuma günü hitap etmesi, ardından da Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusunu içeren mektubu Genel Sekreter Ban'a sunması bekleniyor. Genel Sekreter Ban, mektubu 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğunda ise Güvenlik Konseyi'nin Filistin'in BM üyeliğini tanıyan bir karar kabul etmesi gerekiyor. ABD'nin daha önceden Filistin'in tam üyelik başvurusunu Güvenlik Konseyi'nde veto edeceğini açıklaması nedeniyle cuma günü BM'yi daha da hareketli bir gün bekliyor. Güvenlik Konseyi'nin söz konusu mektubu inceleyip bir karar tasarısı hazırlaması halinde ise ABD'nin ne yapacağı merak ediliyor. Ancak Güvenlik Konseyi'nin mektubun kendisine iletilmesinin ardından bu konuda hemen harekete geçmesi zorunluluğu bulunmuyor. BM kulislerinde böyle bir durumda sürecin yavaş işleyebileceği de konuşuluyor. Şu anda BM'de sadece ''gözlemci'' statüsünde bulunan Filistin'in BM'ye devlet olarak tanınarak tam üye olabilmesi için Güvenlik Konseyi'nin kendisine yeşil ışık yakması, ardından da Genel Kurulun Filistin'in tam üyeliğini kabul eden bir karar alması gerekiyor. Filistin'in Genel Kurul'da kendisini destekleyen ülkelerin sayısının en son 126 olduğu açıklanmıştı. Filistin'in Güvenlik Konseyi'nde yapılacak bir oylamada ise 15 ülkenin en az 9'unun oyunu alması gerekiyor. Ancak Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin yanı sıra başka bazı ülkelerin de Filistin'in tam üyeliği konusunda çekinceleri olduğu konuşuluyor.