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Dünya

ABBAS: BARIŞ YERİNE İNŞAATI TERCİH ETTİ RAMALLAH (A.A)

20 Aralık 2010 10:09

-ABBAS: BARIŞ YERİNE İNŞAATI TERCİH ETTİ RAMALLAH (A.A) - 20.12.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barış yerine yerleşim birimi inşaatını tercih ettiğini söyledi. Abbas, kendisini dün Ramallah'ta ziyarete gelen İsraillileri kabulünde ''Yerleşim birimlerini barışa tercih etti. Yerleşim birimlerinin, bizler ve gelecek kuşaklar için barıştan daha önemli nasıl görülebildiğini anlamıyorum'' ifadesini kullandı. Abbas, ayrıca barış istediklerini ve buna ulaşmanın tek yolunun da müzakereler olduğunu tekrarladı. İsrail ile Filistin arasında 2 Eylülde Washington'da başlayan doğrudan müzakereler, yerleşim birimi inşaatının yapılmasını durduran moratoryumun 26 Eylülde sona ermesiyle kesildi. Filistinliler masaya dönmek için yerleşim birimi inşaatlarının sona ermesini isterken, ABD geçen hafta İsrail'i bu konuda yeni bir moratoryum için ikna edemediğini duyurmuştu.

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