-ABBAS: BARIŞ İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 25.09.2010 - Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail ile barış görüşmelerinin başarılı olması için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti. New York'ta BM Genel Kurulu'nda konuşan Abbas, Filistinlilerin, bir yıl içinde İsrail ile barış anlaşmasına varmak için her tür çabayı göstereceğini ifade etti. İsrail ile doğrudan görüşmelerin başarılı olacaksa İsrail'in bütün yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiğini söyleyen Abbas, ''İsrail barış ve yerleşim birimlerinin inşaatına devam edilmesi arasında seçim yapmalı'' diye konuştu.