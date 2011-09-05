-Abbas: Barak ile Ürdün'de buluştuk TEL AVİV (A.A) - 05.09.2011 - Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile geçen 24 Ağustos'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldiklerini ve çeşitli konuları ele aldıklarını bildirdi. Abbas, Ramallah'taki Mukata başkanlık ikametgahında, aralarında yazarlar, akademisyenler ve araştırmacıların da bulunduğu İsrailli bazı aydınlarla görüştü. Toplantıda Abbas, Barak'la görüştüğünü belirtmesine rağmen, bununla ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçındı. İsrail Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı. Filistin resmi haber ajansı WAFA da Abbas'ın toplantıda İsrailli aydınlara, Filistinliler'in Eylül ayındaki BM başvurusu ile ilgili bilgi verdiğini aktardı. WAFA'ya göre, Abbas toplantıda, "Biz BM'ye gideceğiz çünkü, dünyanın diğer insanları gibi, kendi halkımızın geleceğini kendisinin belirleme hakkına sahip olmasını istiyoruz. Filistin tarafı kimsenin meşruiyetini ortadan kaldırmak istemiyor. Ama Filistin varlığını, bağımsızlığı yoluyla meşru hale getirmek istiyor" diye konuştu. İsrail ile Filistin Yönetimi arasındaki müzakerelerin, İsrail hükümetinin yerleşim faaliyetlerini durdurmayı kabul etmemesi nedeniyle bir çıkmaza girdiğini hatırlatan Abbas, İsrail tarafının müzakereler sırasında da herhangi bir şey vermediğini ifade etti. Abbas, "Filistin tarafının BM'den aldığı sonuç ne olursa olsun, yerleşimlerin durdurulması halinde, 1967 sınırlarına dayalı müzakereler için görüşme masasına dönmeye hazır olduğunu" da kaydetti. WAFA, İsrailli aydınların da Filistinliler'in BM başvurusuna destek verdiklerini bildirdi. İsrailli yazar Sefi Rachlevsky, "Filistin'in bağımsızlığı, dünyada tüm hür ve adalet arayanların rüyasıdır. Yolunuza devam etmenizi, doğrudan BM'ye başvurmanızı istiyoruz ve bu yolda başarılar diliyoruz" dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın eski diplomatlarından Alon Liel de Filistin halkının bir devleti hak ettiğini, Filistinliler'in bu talebine karşı oy kullanmaları halinde Avrupa ülkeleri ve özellikle ABD Başkanı Barack Obama olmak üzere ABD'nin bundan utanç duymaları gerektiğini dile getirdi. Tarihçi Yehuda Bauer de kimsenin Filistin halkının bağımsız bir devlet olmasını önleme hakkına sahip olmadığını vurguladı. -Netanyahu: Ramallah'a gitmeye hazırım- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Filistinliler'le müzakerelerin yeniden başlamasına imkan verecekse, Abbas'la görüşmek için Ramallah'a gitmeye hazır olduğunu tekrarladı. Netanyahu, Abbas'a müzakerelerin derhal başlatılması çağrısında bulunurken, Abbas'ı Kudüs'e davet edebileceğini yineledi, "Ya da ben korumalarım için bir kabus yaratarak Ramallah'a gidebilirim veya ikimiz Brüksel'e gidebiliriz" dedi.