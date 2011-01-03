-ABBAS AĞABEYİNİ YİTİRDİ TEL AVİV (A.A) - 03.01.2011 - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın (Ebu Mazen) ağabeyi vefat etti. Abbas'ın ağabeyi Hacı Atta El Rıza Şehade Abbas'ın (Ebu Fayez), Suriye'de hayatını kaybettiği bildirildi. Abbas'ın ağabeyinin de El Fetih hareketinin ilk nesil isimlerinden biri olduğu belirtildi. Filistin resmi haber ajansı Wafa, Abbas'ın Çarşamba günü, Ramallah'taki Mukata karargahında, akşam saatlerinde taziyeleri kabul edeceğini duyurdu. Abbas, halen resmi temaslar için Tunus'ta bulunuyor.