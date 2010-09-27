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Dünya

ABBAS: ACELE KARAR VERMEYECEĞİZ PARİS (A.A)

27 Eylül 2010 19:34

-ABBAS: ACELE KARAR VERMEYECEĞİZ PARİS (A.A) - 27.09.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail ile yürütülen barış görüşmelerinden çekilme konusunda acele karar vermeyeceklerini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bugün Abbas'la Elysee Sarayı'nda öğlen çalışma yemeğinde biraraya geldi.  Görüşmeden sonra basının sorularını yanıtlayan Abbas, Filistinli diğer yetkililerin görüşlerini dinledikten sonra konuyu, gelecek hafta pazartesi günü, 22 üyeli Arap Birliği zirvesinde ele alacaklarını ve bu toplantıdan sonra kararlarını vereceklerini söyledi. İsrail yönetimine, Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşaatını askıya alınması kararını uzatması çağrısı yapan Abbas, barış görüşmelerinde, ''temel konular'' ele alınana kadar üç veya dört ay için İsrail'in son kararını ertelemesini istedi. İsrail, ay başında yaptığı açıklamada, yerleşke inşaatını askıya alan moratoryumu 27 Eylülden sonra uzatmayacağını duyurmuştu.

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