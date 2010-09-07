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Dünya

ABBAS: ABD'DEN MÜDAHALE İSTEDİM RAMALLAH (A.A)

07 Eylül 2010 14:27

-ABBAS: ABD'DEN MÜDAHALE İSTEDİM RAMALLAH (A.A) - 07.09.2010 - Filistin lideri Mahmud Abbas, İsrail'in Yahudi yerleşim birimlerini genişletmesi sorununa ABD'nin müdahale etmesini istediğini söyledi.  İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yeri inşası için 26 Eylülde sona erecek on aylık bir dondurma politikası uyguluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bu tarihten sonra moratoryumun uzatılmayacağı yönündeki ifadeleri, barış görüşmelerinde önemli bir sorun oluşturuyor. Abbas, dün yaptığı açıklamada, ABD'den soruna "müdahalesini" istediğini kaydetti. Filistin lideri, İsrail'in moratoryumu uzatmaması durumunda barış görüşmelerinden çekileceğini belirtmişti. İsrail ile Filistin arasında iki yıl aradan sonra ABD'nin arabuluculuğunda geçen hafta Washington'da başlayan doğrudan barış görüşmeleri çerçevesinde Abbas ile Netanyanu'nun gelecek hafta yeniden biraraya gelmesi planlanıyor. 

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