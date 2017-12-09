Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşmeyi reddetti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Kudüs kararının ardından Orta Doğu ziyaretine çıkacağı açıklanan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyi "ABD'nin Kudüs'teki kırmızı çizgileri aşması nedeniyle" kabul etmediği belirtildi.

AP'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi'ye dayandırdığı habere göre, ABD'nin tartışmalı Kudüs kararının ardından Abbas, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyi reddetti.

"ABD, Kudüs'teki kırmızı çizgileri aştı"

Abbas'ın siyasi danışmanı Majdi Haldi, yaptığı açıklamada Abbas, "ABD'nin Kudüs'teki kırmızı çizgileri aşması nedeniyle" Pence ile görüşmeyeceğini söyledi.

Kıpti Kilisesi'ni lideri Papa Tavdros II de benzer bir şekilde Mike Pence ile görüşmeyeceğini açıkladı.