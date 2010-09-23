-ABBAS: "İSRAİL'İN GÜVENLİĞİ BİZİM GÜVENLİĞİMİZ" ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmmud Abbas'ın, İsrail'in güvenliğinin, Filistin'in güvenliği anlamına geldiğini söylediği bildirildi. Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Daniel Abraham Ortadoğu Barışı Merkezi adlı Amerikan Yahudi kuruluşun Başkan Yardımcısı Zvika Krieger tarafından yayınlanan basın açıklamasında, kuruluşu ziyaret eden Abbas'ın, " İsrail'in güvenliği bizim güvenliğimizdir" ifadesini kullandığı kaydedildi. El Cezire televizyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Abbas'ın, ''Şimdiye kadar neden İsrail ile güvenlik alanında işbirliği yapmadığımızı soruyorsunuz. Ben de size, İsrail ile güvenlik alanında anlaştığımızı, İsrail'e karşı yapılacak tüm saldırıların karşısında olduğumuzu söylüyorum'' dediği belirtildi. Açıklamada, ''İsrail'in bir Yahudi Devlet olarak tanımlamasını nasıl karşıladığı'' sorusuna Abbas'ın, "İsrail devleti, kendine istediği tanımlamayı yapar ve bunda özgürdür. Nasıl Mısır devleti kendini Arap devleti, İran da kendini İslam devleti olarak tanımlıyorsa, İsrail'de kendini istediği gibi tanımlayabilir" yanıtını verdiği kaydedildi.