-ABBAS: "İSRAİL İNŞAATLARA BAŞLARSA GÖRÜŞMELERE DEVAM EDEMEYİZ" RAMALLAH (A.A) - 23.08.2010 - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, İsrail'in yerleşim birimleri inşaatlarıyla ilgili politikasına yeniden başlaması durumunda doğrudan görüşmelerin devam edemeyeceğini bildirdi. Abbas, AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a cuma günü yazdığı ve bir kopyası AFP'ye bugün ulaşan mektubunda, "Eğer İsrail, Doğu Kudüs de dahil yerleşim birimleri inşaatı faaliyetlerine yeniden başlarsa, görüşmelere devam edemeyiz" dedi. Gelecekteki bir Filistin devleti, Filistinli mültecilerin ve Kudüs'ün statüleri gibi hassas dosyaların görüşmelerin gündeminde olmasını isteyen Filistin Devlet Başkanı Abbas, görüşmelerin bir sonuca ulaşması için adil ve iyi niyetle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Abbas, "geçici sınırlara sahip bir Filistin devletinin Filistinliler için bir seçenek olmadığını" söyledi. En büyük umudunun, İsrail'le, çatışmalara son vermek için belirleyici görüşmelere yeniden başlamak olduğunu ifade eden Abbas, bununla birlikte, özellikle Doğu Küdüs'tekiler olmak üzere yerleşim birimleri inşaatlarıyla ilgili faaliyetlerin, Filistin halkının gözünde görüşmelerin inanılırlığının zarar göreceği kaygısını taşıdığını yazdı. Filistinli başmüzakereci Saib Erakat da, İsrail'in barış ve yerleşim birimleri inşa etmeye devam etmek arasında seçim yapması gerektiğini söylemişti. Filistin yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın 2 Eylülde doğrudan müzakerelere başlama teklifini kabul etmekle birlikte, ''İsrail, işgal topraklarında yeni yerleşim birimleri kurmaktan tümüyle vazgeçmezse müzakereden çekiliriz'' açıklamasında bulunmuştu.