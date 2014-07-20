Abbas 3 günlük yas ilan etti



Gazze dünyanın en büyük hapishanesi olarak biliniyor. 38 kilometre uzunluğunda ve 6 ila 13 kilometre genişliğindeki Gazze'de yaklaşık 1 milyon 800 bin kişi yaşıyor. Nüfusun yüzde 43'ü 14 yaşın altında. Dış dünyayla bağlantı neredeyse yok.

Almanya'daki Filistin Büyükelçisi Hulud Daibes, Gazze'deki Filistinlilerin yaşam koşullarını şöyle özetliyor: “Balık tutmalarına izin yok. İşleri yok. Gazze'den dışarı çıkamıyorlar. Küçük bir kafeste yaşamak gibi… Burada söz konusu olan, insanlar. Gazze Hamas demek değil. Bu unutulmamalı.”

İsrail'in askerî operasyonunun başlangıcından bu yana 350'yi aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında pek çok çocuğun da bulunduğu 2 binin üzerinde Filistinli yaralandı.

Hamas'ın psikolojik savaşı

İsrail'in hedefi, Gazze Şeridi'nde hakim güç olan Hamas. Kara harekatıyla, Hamas'ın silah taşıdığı tünellerin imha edilmesi hedefleniyor. Hamas'ın roket saldırılarıysa daha ziyade psikolojik etki yaratmayı hedefliyor. İsrail tarafına atılan roketlerin büyük bölümü daha havadayken İsrail savunma sistemi Demir Kubbe tarafından imha ediliyor. Siren sesleri ise İsrail kentlerinde korku yaratıyor, insanlar sığınaklara koşuyor.

Gazze'de ise sivil halk için sığınaklar yok. İsrail ordusu önceden bombardıman uyarıları yapsa da sivil halk bombalar karşısında korumasız. Gazze'nin bu ay göreve başlayan valisi Abdullah Frangi, yaralıların tedavisinin çok zor koşullar altında yapıldığını belirtiyor ve ekliyor: “Hastaneler yaralıların tedavisine yetişemiyor. Neredeyse yatak kalmadı. Üstüne üstlük saatler süren elektrik kesintileri. Bunlar ameliyatları ve hastanenin işleyişini zorlaştırıyor.”

"Hedef, Filistin birliği"

Batı'nın müzakerelerdeki muhatabı olan ılımlı El Fetih hareketi ile Hamas, haziran ayı başında aralarındaki anlaşmazlıkları aşarak birlik hükümeti kurma kararı almıştı. Yedi yıllık bölünmüşlüğün ardından varılan uzlaşma sonucu bağımsız 15 uzmandan oluşan bir birlik hükümeti kuruldu. Filistin'deki birlik havası ABD ve AB'de olumlu yankı bulurken İsrail sert tepki göstererek barış görüşmelerini askıya aldı.

Filistin'in Almanya'daki Büyükelçisi Hulud Daibes, Filistin'de birliğin mevcut İsrail hükümetinin işine gelmediğini, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle siyasi çözümü istemediğini savunuyor. Gazze Valisi Abdullah Frangi de aynı görüşte:

“Operasyonun nedeni siyasi… Filistinlilerin uzlaşmaması isteniyordu. İsrail devletinin yanında bir Filistin devletini aslında istemiyorlar. İstedikleri, Gazze Şeridi ile Batı Şeria arasındaki bölünmüşlüğün pekişmesi.”

Acil ateşkes çağrısı

Gazze Valisi Frangi, uluslararası topluluğun mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ateşkesi sağlamak zorunda olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

“Burada insanlar dünyanın gerilimin tırmanmasına karşı bir şey yapamamasını ve olayları sadece seyretmesini anlayamıyor… Bir ateşkes dayatılır ve İsrailliler geri çekilirse en iyisi bu olur. O zaman tüm noktalarda müzakere edilebilir.”