-ABBAS: 122 ÜLKE BİZİ TANIYOR TEL AVİV (A.A) - 27.07.2011 - Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 1967 sınırlarına dayalı Filistin devletini 122 ülkenin tanıdığını söyledi. Abbas, Ramallah'ta toplanan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Merkez Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Filistin devletinin uluslararası anlamda tanınması için BM'ye gitme konusunda kararlı olduklarını bir kez daha yineledi ve "1967 sınırlarına dayalı Filistin devletinin tanınarak BM'ye tam üye olma talebiyle BM Güvenlik Konseyi'ne gidiyoruz" dedi. 122 ülkenin 1967 6 Gün Savaşları önceki sınırlarla Filistin devletini tanıdığını belirten Abbas, bu sınırların Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni içerdiğini vurguladı. Abbas, bu başvurunun Filistinlilerin hakları için mücadele çerçevesinde yapıldığına ve barış müzakereleriyle ilgisi bulunmadığına işaret ederek, "Başarılı olur veya olmaz, ama bu, müzakerelerin yerine geçecek bir şey değildir. Devletimiz tanınırsa elbette müzakerelerin formatı da değişir" diye konuştu. Barışın, kendilerinin ilk ve tek seçeneği olduğunu vurgulayan Abbas, ancak barış müzakerelerinin, yerleşimlerin durdurulması ve 1967 sınırlarının Filistin devletinin esas temeli olarak alınması konusunda kaydedilen başarısızlıklardan sonra, "Şimdi barış müzakereleri için çok geç olduğunu" da söyledi. Abbas, Filistinlilerin bu girişimiyle ilgili olarak, ABD'nin resmi tutumuna ilişkin görüş duymadığını da kaydetti.