ABBA konseri öncesinde yaşanan kazada 2 kişi öldü

İsveç'in Uppsala kentinde, müzik grubu ABBA'nın konseri öncesi bir kişinin 7'nci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.
Kazayla ilgili açıklama yapan Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki 1'i kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü söyledi. Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 1 kadının hastaneye kaldırıldığını aktarıldı.
1100 kişinin dinlemeye geldiği konser iptal edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)