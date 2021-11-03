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Dünya

ABBA konseri öncesinde yaşanan kazada 2 kişi öldü

2 kişinin öldüğü olaydan sonra konser iptal edildi

03 Kasım 2021 23:50

İsveç'in Uppsala kentinde, müzik grubu ABBA'nın konseri öncesi bir kişinin 7'nci kattan seyircilerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi hafif yaralandı.

Kazayla ilgili açıklama yapan Uppsala Polis Sözcüsü Magnus Jansson Klarin, 80 yaşındaki bir kişinin, konser salonunda 7'inci kattan fuaye alanındaki 1'i kadın 2 kişinin üzerine düştüğünü söyledi. Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan 1 kadının hastaneye kaldırıldığını aktarıldı.

1100 kişinin dinlemeye geldiği konser iptal edildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)

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