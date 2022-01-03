T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan hane başı 500 liralık 'doğalgaz desteği' açıklaması

"Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler"

03 Ocak 2022 20:15

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, hane başı 500’er TL’lik doğalgaz desteğinin ikinci ödemesini tamamladıklarını duyurdu.

Mansur Yavaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye’de bir ilk olan doğalgaz desteğimiz kapsamında; 192.080 ailemizin Başkent Kart’larına yapacağımız toplam 400.349.350 TL’lik doğalgaz desteğimizin hane başı 500’er TL’lik ikinci ödemesini bugün tamamlıyoruz. Ailelerimiz yarından itibaren yakıt harcamasında bulunabilirler. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü kabine toplantısı sonrası, “Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yılla birlikte doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceği haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” açıklamasını yapmıştı.

mansur yavaşankara büyükşehirdoğalgaz desteği
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24