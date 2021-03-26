ABB Basın Koordinatörü: Ahmet Hakan’ın bahsettiği popçulardaki gibi yanar dönerli bir aracımız yoktur, sayın başkan popülizmi bilmediği için raconunu da bilmez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Haber Global’de belediyeye minibüsle gelip gittiğini söylemesinin ardından bugünkü köşesinde, “Popçuların kullandığı makam minibüsleri var ya... kastettiği oymuş” diyen Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a belediyenin Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin’den yanıt geldi.

"Sn. Başkan'ın kullandığı araç eski yönetimin yüzüne bakmadığı, 9 yaşında, 2012 model minibüs/panelvan tipi araçtır. Fiyatı 2. el satış sitelerinde 250 - 330 bin TL'dir. Ankara'nın bilinen en eski model makam aracıdır. Toplu taşımayı kastetmediğini de yayında belirtmiştir" diyen Gültekin, Ahmet Hakan'a da, "Yazısını kaleme almadan önce görüntüleri izlemeye davet ediyoruz. Sn. Başkan popülizmi bilmediği için raconunu da bilmez" diye yanıt verdi.

"Sayın Ahmet Hakan’ın bahsettiği popçulardaki gibi yanar dönerli bir aracımız yoktur" diyen Gültekin, gereksiz araç kiralamalarının sonlandırıldığını ve 2 yılda 70 milyon lira halkın cebine kaldığını belirtti.

"Bu satışlardan 3 tanesi ise görevinden istifa ettirilen Belediye Başkanı'nın kullandığı ciplerdir" diyerek okları Melih Gökçek'e çeviren Gültekin, "Zırhlı olan 4.'sü ise halen kendisindedir, geri alınamamıştır. Evet, Sn. Başkan 2012 model minibüs tipi araca binerken eski başkan zırhlı cipe binmektedir. Asıl irdelenmesi gereken konu ve anlayış budur. Bunun dışında zırhlı cip ya da helikopterimiz bulunmamaktadır! Gülümsemeyin. ABB zamanında helikopter almış bir belediyedir. Cipleri satış ihalesi gerçekleştirilene kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerine tahsis eden bir Başkan'da aradıklarınızı bulamazsınız" diye konuştu.

Ahmet Hakan ne demişti?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde, “Mansur Yavaş’ın ‘Bütün makam araçlarını sattım, işe minibüsle gidiyorum’ dediğini öğrenince ben de sandım ki Mansur Baba, Keçiören minibüsüyle işe gidiyor. Popçuların kullandığı makam minibüsleri var ya... Kastettiği oymuş. Mansur Yavaş’ı severim. Bu yüzden kendisine “popülizmin raconu” konulu küçük bir kurs almasını tavsiye ederim” ifadelerini kullanmıştı.

İşte Memduh Gültekin'in kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Birkaç gündür bazı gazeteciler, başkanımız Sn. @mansuryavas06'ın kullandığı araç hakkındaki açıklamalarına farklı yorumlar getirmiş, troller ise her zamanki gibi sonu hüsranla bitecek bir karalama kampanyası başlatmıştır.

Öncelikle Sn. Başkan'ın açıklamasını izleyelim.

Ne hazindir ki kullandığı araç hakkında karalama kampanyasında 3,5 milyondan 1,7 milyona düşen bir piyasa oluşturulmuş, alışkın oldukları şatafatlı hayatı Sn. Başkan ile özdeşleştirmeye çalışmışlardır. Şimdi gerçekleri tek tek ele alalım.

Sn. Başkan'ın kullandığı araç eski yönetimin yüzüne bakmadığı, 9 yaşında, 2012 model minibüs/panelvan tipi araçtır. Fiyatı 2. el satış sitelerinde 250 - 330 bin TL'dir. Ankara'nın bilinen en eski model makam aracıdır. Toplu taşımayı kastetmediğini de yayında belirtmiştir.

Bunu belirtmesine rağmen, yayını izlemeden bugünkü köşesinde “popülizmin raconu” ifadesiyle yorum yapan Sn. @ahmethc'ı da yazısını kaleme almadan önce görüntüleri izlemeye davet ediyoruz. Sn. Başkan popülizmi bilmediği için raconunu da bilmez. Sn. @ahmethc'ın bahsettiği popçulardaki gibi yanar dönerli bir aracımız yoktur. Milletin parasıyla sekreterlere tahsis edilen araçlar dahil gereksiz araç kiralamaları sonlandırılmış, 2 yılda 70 milyon TL halkın cebinde kalmıştır. 6 milyon TL'lik araç satışı da yapılmıştır.

Bu satışlardan 3 tanesi ise görevinden istifa ettirilen Belediye Başkanı'nın kullandığı ciplerdir. Zırhlı olan 4.'sü ise halen kendisindedir, geri alınamamıştır. Evet, Sn. Başkan 2012 model minibüs tipi araca binerken eski başkan zırhlı cipe binmektedir. Asıl irdelenmesi gereken konu ve anlayış budur. 76 milyon TL'nin 2 senede halkın cebinde kaldığı bir sistem kurulurken; önceki sistemin sorgulanması, "yetim hakkını harcamanın raconu nedir?" diye soru sorulması daha doğru olabilir.

Sosyal medyada bahsi geçen diğer araç ise Vakıfbank'ındır. Kullanılsaydı kimse "neden" diye sormayacağı halde, Sn. Başkan'ın tercihlerine uygun düşmediği için sadece havaalanı, şehirlerarası yolculuklar ve diğer aracın bakım dönemlerinde kullanılmaktadır. 3 ayda 3337 km'dedir. Bunun dışında zırhlı cip ya da helikopterimiz bulunmamaktadır! Gülümsemeyin. ABB zamanında helikopter almış bir belediyedir. Cipleri satış ihalesi gerçekleştirilene kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerine tahsis eden bir Başkan'da aradıklarınızı bulamazsınız.