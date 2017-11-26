Abant'ta yolda kalan tatilcileri kar küreyen cipiyle kurtarıyor

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'nun Mudurnu ilçesi Örencik köyünde oturan İsmail Ulu (53), kışın köy yolunu açmak için kar küreme aracına çevirdiği 1976 model cipiyle Abant Tabiat Parkı yolunda kalan tatilcilerin araçlarını kurtararak, aile bütçesine katkı sağlıyor.

İlçede uzun yıllar oto tamirciliği yapan İsmail Ulu, daha sonra işlerin azalmasıyla dükkanını kapatıp, Abant yakınındaki köyüne yerleşti. Ulu, kış aylarında kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı köyünde, yolların sık sık kapanması üzerine 1976 model cipini, önüne taktığı vinçli düzenekle kar küreme aracına dönüştürdü. Evinin önündeki karları temizlemesinin yanı sıra 500 TL\'ye mal ettiği sistemle köy yolunu açan Ulu, bir süre sonra kış aylarında, Abant yolunda zor anlar yaşayan tatilcilere de hizmet vermeye başladı. Üç çocuk babası Ulu, kış aylarında Abant\'a yoğun ilgi gösteren tatilcilerin kayarak, yolda kalan araçlarını kurtarıp, aile bütçesine katkı sağlıyor. Ulu, kış aylarında gün boyu Abant\'ta bulunup, cipiyle tatilcilerin yardımına koşuyor.

Kar küremek için geliştirdiği düzeneği cipinin önüne evinin çevresindeki ve köy yolunda biriken karları temizlemek için taktığını anlatan Ulu, şunları söyledi:

\"Köy yolumuz kardan kapandığında çok geç açılıyordu. Özel idareden iş makinesi gelmeden ben, köy yolunu açıyorum. Sonra ihtiyacı olan herkesin yardıma koşmaya başladım. Tamamen kendi imalatım. Ben zaten oto tamircisiyim, bu işlerden anlıyorum. Vinci ve makarası var. İnip, kaldırması öyle hidrolik sistem işlevi görüyor. İnsanlar görünce çok şaşırıp, beğeniyorlar. 500-600 TL’ye mal ettim. Şimdi kış aylarında burada hem tatilcilere yardım ediyorum hem de 3-5 kuruş bir şeyler kazanıyoruz.\"



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