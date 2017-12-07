Abant'ta kar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan Abant Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı, yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla baş başa kalmak isteyenler, Abant\'a akın etti. Otellerde konaklayanlar ve bölgeye günübirlik gelen ziyaretçiler, karın ve doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyüş yaparak, fotoğraf çekti. Kimi ziyaretçiler de faytonlarla göl çevresinde gezdi.



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