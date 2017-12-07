T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abant'ta kar güzelliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan Abant Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler oluştu

07 Aralık 2017 16:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtü ile kaplanan Abant Tabiat Parkı’nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı, 2 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Tabiat parkında kar kalınlığı, yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kentin gürültüsünden kaçıp, doğayla baş başa kalmak isteyenler, Abant\'a akın etti. Otellerde konaklayanlar ve bölgeye günübirlik gelen ziyaretçiler, karın ve doğanın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, göl etrafında karla kaplı alanlarda ve iskelelerde yürüyüş yaparak, fotoğraf çekti. Kimi ziyaretçiler de faytonlarla göl çevresinde gezdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUAbant Tabiat ParkındaDoğalAbant Tabiat ParkıTabiatKentinAbantOtellerdeZiyaretçilerKimiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24