Abant'ta kaçak yapılaşmaya suç duyurusu

Mutlu YUCA- Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - ABANT Tabiat Parkı\'nda Bolu İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen göl kenarındaki Kır Gazinosu işletmecisinin toprak kısmı betonlayarak yaptığı kaçak konaklama ünitesini verilen sürede kaldırmadığı, mühürlenen mangal bölümünü de kullanmaya devam ettiği ortaya çıktı. Tesis işletmecisi hakkında İl Özel İdaresi tarafından işlem başlatılırken, Cumhuriyet Savcılığı\'na da suç duyurusunda bulunuldu.

İl Özel İdaresi\'nin 2015 yılı hesaplarının Sayıştay tarafından yapılan denetiminde Abant Tabiat Parkı\'nda göl kenarında bulunan Kır Gazinosu\'na \'Abant Gölü ve Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı\'na aykırı bölümler yapıldığı tespit edildi. Sayıştay tarafından hazırlanan raporun ardından Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi\'nce tesis işletmecisi hakkında yasal işlemler başlatıldı. Tesis işletmecisi, personel koğuşunun önündeki toprak kısmın betonlanarak üzerine yerleştirilen kaçak konaklama ünitesini verilen sürede kaldırmadı. Tesisin yanındaki kapalı mangal alanı da izinsiz ve plana aykırı şekilde 11 metrekareden 20 metrekareye çıkartılması nedeniyle mühürlendi.

İŞLETMECİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada \'Mutlak Koruma Alanı\' içerisinde yer alan Abant Tabiat Parkı\'ndaki tesise plana aykırı şekilde kaçak bölümler yapan işletmeci hakkında Cumhuriyet Savcılığı\'na suç duyurusunda bulunulduğu vurgulanarak şöyle denildi:

\"İl Özel İdaresince kiraya verilen \'Kır Gazinosu\' olarak belirtilen işletmede \'Abant Gölü ve Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı\'na aykırı olarak izinsiz şekilde, personel koğuşunun önündeki toprak kısmın betonlanarak üzerine yerleştirilen ve verilen süre içerisinde kaldırılmayan kaçak konaklama ünitesi ile ilgili yasal işlem başlatılmış, konaklama amaçlı kullanılan karavan kaldırılmış olup işletme sahibi hakkındaki yasal işlem devam etmektedir. \'Kır Gazinosu\' olarak belirtilen işletmenin yanındaki mangal tesisinin kapalı alanının \'Abant Gölü ve Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı\'na aykırı olarak 11 metrekareden 20 metrekareye çıkarılması nedeniyle ilgili bölüm mühürlenmiş, işletme sahibince mühürlerin sökülerek kullanıma devam edilmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup işletmeci hakkındaki hukuki süreç devam etmektedir.\"

KAÇAK NARGİLE KAFE KALDIRILDI

İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen \'Göl Evleri\'ne de plana aykırı şekilde bölümlerin yapıldığının tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, \"İl Özel İdaresince kiraya verilen \'Göl Evleri\' olarak adlandırılan işletmede 250 metrekarelik yeşil alanın betonlanıp üzerine nargile kafe yapıldığının tespiti üzerine atılan beton ve üzerine yapılan kafe kaldırılmıştır. İl Özel İdaresince kiraya verilen \'Göl Evleri\' olarak adlandırılan işletmede 14 ayrı ünitede işletmeci tarafından balkonların odalara dahil edilmesi neticesinde kazanılan toplam 74.06 metrekare alanla ilgili olarak mevcut kira üzerinden kira artışı yapılmıştır\" denildi.



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