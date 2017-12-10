Abant'ta hamsi festivali

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı\'nda düzenlenen Hamsi Festivali\'ne yaklaşık 4 bin kişi katılırken, 800 kilogram hamsi dağıtıldı.

Türkiye\'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Trabzonspor taraftarı yaklaşık 4 bin kişi, festival için Abant Tabiat Parkı\'nda bir araya geldi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ve Üniversiteli Trabzonsporlular Birliği tarafından 8\'incisi düzenlenen etkinliğe katılanlara piknik alanında kar üzerinde yakılan mangallarda pişirilen 800 kilogram hamsi ikram edildi. Soğuk havaya rağmen, katılımın yüksek olduğu etkinlikte, öğrenciler horon teperek eğlendi. Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, etkinliğe olan katılımdan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:

\"4 bin civarında insan olduğunu düşünüyorum. Biz onların birlik ve beraberlikleri için yanlarındayız. Ülkenin kritik bir dönemden geçtiği bu zamanlarda, böyle bir neşeye böyle bir atmosfere ihtiyaç olduğunu düşündük. Ben ilk kez Abant\'a geldim. Çok hoşumuza gitti. Daha çok gelmek ve organizasyon yapmak lazım. Bu etkinlik 8 senedir devam ediyor. Herhalde en güzeli bu oldu.\"



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